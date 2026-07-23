Naturschutz und Sicherheit gehen Bündnis ein

Nationalpark Kampwald im Werden

Der sanfte Öko-Sieg rückt jedenfalls immer näher. Denn der Nationalpark Kampwald nimmt Gestalt an. Erste Flächen im Dobratal wurden nämlich bereits gesichert. „Gerade in unsicheren Zeiten sehnen sich die Menschen nach Heimat“, betonte Pernkopf.

Der urtümliche Wald mit seinen seltenen Arten biete großes Potenzial für Tourismus, Gemeinden und regionale Betriebe.