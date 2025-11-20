Kampwald: Naturperle wird sanft erlebbar gemacht

Wildes Dobratal mit großer Zukunft

Schon jetzt ist die Gegend rund um Kampseen, Ruine Dobra und Schloss Waldreichs ein Geheimtipp für Ausflügler. Mit dem Regierungsbeschluss bildet man die Grundlage, die Naturperle sanft erlebbar zu machen: durch Lehrpfade, Führungen, Aussichtspunkte, usw. Denn die Außer-Nutzung-Stellung sichert das Herzstück des künftigen Naturschutzgebiets. Das Dobratal bleibt wild – und genau darin liegt seine große Zukunft.