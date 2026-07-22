Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

"A Man of Honor"

World Cup Final: Why This Argentine Is Being Celebrated

Nachrichten
22.07.2026 12:39
Jose Manuel Lopez was hardly in the spotlight during the World Cup, but he’s been all the more ...
Jose Manuel Lopez was hardly in the spotlight during the World Cup, but he’s been all the more so since the tournament ended.(Bild: AP/Jeff Roberson)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

After the final whistle in the World Cup final, the Argentines came across as sore losers. Leandro Paredes and Nahuel Molina lost their tempers and attacked the Spanish players, and some players pointedly turned their backs during the award ceremony. Except for one—and he’s now being celebrated.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

As seen in a clip on social media, Jose Manuel Lopez was the only Argentine who acknowledged Spain’s title win and looked toward the stage as Rodri hoisted the trophy.

“That shows character”
For this, the Palmeiras forward is receiving a lot of praise online. “Facing defeat head-on—that’s what it really means to be an honorable person,” writes one user. Another comments: “That shows character.”

Jose Manuel Lopez hugs Lionel Messi.
Jose Manuel Lopez hugs Lionel Messi.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Lopez wasn’t exactly one of the “Albiceleste’s” key players at the World Cup. In his two appearances, he played a total of just 18 minutes.

World Cup Final Has Aftermath
The lost World Cup final will have repercussions for Argentina. FIFA has launched an investigation into the outbursts by Leandro Paredes and Nahuel Molina.

In addition, the Argentines’ unsportsmanlike conduct during the post-game celebrations will also be examined. Still, Lopez showed that there’s another way to do things...

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
22.07.2026 12:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf