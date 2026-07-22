"A Man of Honor"
World Cup Final: Why This Argentine Is Being Celebrated
After the final whistle in the World Cup final, the Argentines came across as sore losers. Leandro Paredes and Nahuel Molina lost their tempers and attacked the Spanish players, and some players pointedly turned their backs during the award ceremony. Except for one—and he’s now being celebrated.
As seen in a clip on social media, Jose Manuel Lopez was the only Argentine who acknowledged Spain’s title win and looked toward the stage as Rodri hoisted the trophy.
“That shows character”
For this, the Palmeiras forward is receiving a lot of praise online. “Facing defeat head-on—that’s what it really means to be an honorable person,” writes one user. Another comments: “That shows character.”
Lopez wasn’t exactly one of the “Albiceleste’s” key players at the World Cup. In his two appearances, he played a total of just 18 minutes.
World Cup Final Has Aftermath
The lost World Cup final will have repercussions for Argentina. FIFA has launched an investigation into the outbursts by Leandro Paredes and Nahuel Molina.
In addition, the Argentines’ unsportsmanlike conduct during the post-game celebrations will also be examined. Still, Lopez showed that there’s another way to do things...
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