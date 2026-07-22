Autolenker streift Bikerin und begeht Fahrerflucht

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am Montagabend in Vasoldsberg im Bezirk Graz-Umgebung. Eine junge Mopedlenkerin wurde von einem Pkw gestreift, kam zu Sturz und wurde verletzt. Der Autolenker fuhr einfach weiter. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.
Am Montag gegen 18.10 Uhr für eine 15-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit ihrem Moped in Schemerlhöhe (Gemeinde Vasoldsberg) in Richtung Norden. Hinter dem Gasthaus „Hügellandhof“ kam ihr ein grüner Pkw, vermutlich der Marke Audi mit Grazer Kennzeichen, in Fahrtrichtung Süden entgegen.
Der unbekannte männliche Pkw-Lenker kam dabei auf die Fahrbahnseite der 15-Jährigen – wohl weil er sein Handy verwendete. So zumindest beschrieb es die Mopedfahrerin der Polizei. Sie versuchte noch auszuweichen, wurde jedoch von der linken Fahrzeugseite des Pkw touchierte. Die 15-Jährige kam zu Sturz und erlitt eine schwere Beinverletzung.
Der Pkw-Lenker blieb jedoch nicht stehen, um zu helfen, sondern fuhr einfach weiter. Die 15-Jährige wurde in das LKH Graz eingeliefert. Zeugen des Vorfalls werden nun ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Laßnitzhöhe unter der Telefonnummer 059133/6144 in Verbindung zu setzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.