Autolenker streift Bikerin und begeht Fahrerflucht

Der unbekannte männliche Pkw-Lenker kam dabei auf die Fahrbahnseite der 15-Jährigen – wohl weil er sein Handy verwendete. So zumindest beschrieb es die Mopedfahrerin der Polizei. Sie versuchte noch auszuweichen, wurde jedoch von der linken Fahrzeugseite des Pkw touchierte. Die 15-Jährige kam zu Sturz und erlitt eine schwere Beinverletzung.