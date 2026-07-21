4-Year-Old Injured in Accident Involving Driver Under the Influence

The serious accident occurred on Tuesday morning in the municipality of Eggelsberg. The 38-year-old driver from Ostermiething was driving her car on the L5014 from Geretsberg toward Guntershausen. Her four-year-old son was also in the vehicle, sitting in the back seat. At the same time, the 23-year-old woman from Eggelsberg was driving her car in the opposite direction. For reasons unknown at this time, a head-on collision occurred.