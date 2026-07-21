Head-on collision
4-Year-Old Injured in Accident Involving Driver Under the Influence
A serious head-on collision occurred in Eggelsberg, Upper Austria. A 23-year-old local woman and a 38-year-old woman collided for unknown reasons. Both women and the older woman’s 4-year-old son were injured. The younger woman tested positive for drugs.
The serious accident occurred on Tuesday morning in the municipality of Eggelsberg. The 38-year-old driver from Ostermiething was driving her car on the L5014 from Geretsberg toward Guntershausen. Her four-year-old son was also in the vehicle, sitting in the back seat. At the same time, the 23-year-old woman from Eggelsberg was driving her car in the opposite direction. For reasons unknown at this time, a head-on collision occurred.
Vehicle Rolled Over
After the collision, the 23-year-old woman’s car came to a stop about 20 meters further down the lane. The 38-year-old’s car was thrown onto the shoulder by the impact, whereupon it rolled over the adjacent embankment and came to a stop 30 meters further down in the meadow. A truck driver who was following behind freed the 23-year-old from the wreckage. The 38-year-old driver was able to free herself and her son from the wrecked vehicle on her own.
Cocaine and Psychotropic Drugs
After receiving initial medical care at the scene of the accident, the 23-year-old driver was transported by rescue helicopter to the University Hospital of Salzburg (UKH Salzburg). The 38-year-old driver was taken to the Salzburg Regional Hospital along with her son. The medical examiner determined that the 23-year-old’s driving ability had been impaired by narcotics—cocaine and psychotropic drugs. Her driver’s license was temporarily revoked.
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