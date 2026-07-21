Tuchfühlung mit Stars und die Gewinner im Glück

„Lächeln auch über die kleinen Dinge“

„Das Besondere ist, dass jeder einzelne Dreh gewinnt. Für uns vom ,Krone’-Team ist es schön mitanzusehen, wie sich die Menschen freuen und wie ihnen nicht nur die Hauptpreise, sondern auch die kleinen Dinge ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Diese tollen Momente haben wir zweimal am Tag, vormittags und nachmittags – und zwar noch bis einschließlich Freitag“, erklärt Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“.