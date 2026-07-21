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„Krone“ in Kitzbühel

Tuchfühlung mit Stars und die Gewinner im Glück

Tirol
21.07.2026 18:00
Tennis-Ass Juij Rodionov schaute für Selfies und Autogramme beim „Krone“-Truck vorbei.
Tennis-Ass Juij Rodionov schaute für Selfies und Autogramme beim „Krone“-Truck vorbei.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Reges Treiben herrschte am Dienstag beim „Krone“-Truck im Zuge der Generali Open in Kitzbühel. Tennis-Ass Jurij Rodionov nahm sich Zeit und unsere Gewinner strahlten beim Glücksrad mit der Sonne um die Wette.

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Tagtäglich lockt der „Krone“-Truck zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Das hat vielerlei Gründe. So kommen etwa Profi-Tennisspieler immer wieder vorbei, um Autogramm- und Selfiewünsche zu erfüllen – wie beispielsweise der heimische Spieler Jurij Rodionov, der am Mittwoch im Achtelfinale gegen den Argentinier Tomás Martín Etcheverry aufschlägt.

Rodionov und sein großes Ziel
„Ich fühle mich sehr wohl hier“, sagt Rodionov im „Krone“-Talk. Die heutige Partie werde „intensiv“. Bisher habe er jedes Match in zwei Sätzen gewinnen können. „Körperlich mache ich mir somit keine Sorgen.“ Nächstes Jahr feiert er sein zehnjähriges Profi-Jubiläum – und er hat ein klares Ziel: „Wieder in die Top 100 der Welt zurückzukehren!“

Rodionov gab sich im lockeren Talk mit Claus Meinert sehr entspannt.
Rodionov gab sich im lockeren Talk mit Claus Meinert sehr entspannt.(Bild: Christof Birbaumer)

Auch das „Krone“-Glücksrad zieht stets die Massen an. Das liegt an den coolen Preisen: Neben stylischen, praktischen Accessoires gibt es „Krone“-Digital-Abos sowie auch Karten für den „Krone“-Sektor im Center Court zu gewinnen.

„Lächeln auch über die kleinen Dinge“
„Das Besondere ist, dass jeder einzelne Dreh gewinnt. Für uns vom ,Krone’-Team ist es schön mitanzusehen, wie sich die Menschen freuen und wie ihnen nicht nur die Hauptpreise, sondern auch die kleinen Dinge ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Diese tollen Momente haben wir zweimal am Tag, vormittags und nachmittags – und zwar noch bis einschließlich Freitag“, erklärt Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“.

Sabine Wietter aus St. Pölten freute sich ebenfalls.
Sabine Wietter aus St. Pölten freute sich ebenfalls.(Bild: Tiroler Krone)
Gewinner Peter Erensberger aus Brixen im Thale war happy.
Gewinner Peter Erensberger aus Brixen im Thale war happy.(Bild: Tiroler Krone)
„Coole Sache!“, freute sich Sabrina Müllner aus Weerberg.
„Coole Sache!“, freute sich Sabrina Müllner aus Weerberg.(Bild: Tiroler Krone)
Gratis-Abo für Günter Nöst aus Allerheiligen bei Wildon.
Gratis-Abo für Günter Nöst aus Allerheiligen bei Wildon.(Bild: Tiroler Krone)
Dominik Raiser aus Vils durfte in den Center Court.
Dominik Raiser aus Vils durfte in den Center Court.(Bild: Tiroler Krone)
„Wir sind überglücklich, gewonnen zu haben“, sagten Flora (links), Helga und Bastian ...
„Wir sind überglücklich, gewonnen zu haben“, sagten Flora (links), Helga und Bastian Schweighofer aus Zistersdorf.(Bild: Tiroler Krone)
Veronika Tatzel aus Innsbruck (links) und Julia Milleder aus Gratwein-Straßenengel war die ...
Veronika Tatzel aus Innsbruck (links) und Julia Milleder aus Gratwein-Straßenengel war die Freude regelrecht ins Gesicht geschrieben.(Bild: Tiroler Krone)
Begeistert war auch Mario Danler aus Weerberg (links).
Begeistert war auch Mario Danler aus Weerberg (links).(Bild: Tiroler Krone)
Tickets auch für Michaela und Martin aus Tschechien.
Tickets auch für Michaela und Martin aus Tschechien.(Bild: Tiroler Krone)
Ein Abo für Judith Praher aus Niederneukirchen – mit Roya.
Ein Abo für Judith Praher aus Niederneukirchen – mit Roya.(Bild: Tiroler Krone)
Glücklich war Daniela Liebhaber, St. Veit an der Gölsen.
Glücklich war Daniela Liebhaber, St. Veit an der Gölsen.(Bild: Tiroler Krone)
Karin W. (2. v. li.), Claudia G. (2. v. re.) und Sigrid G. posierten voller Stolz mit den ...
Karin W. (2. v. li.), Claudia G. (2. v. re.) und Sigrid G. posierten voller Stolz mit den gewonnenen Freikarten – Mathias gratulierte.(Bild: Tiroler Krone)
Nicht nur über die coole Kopfbedeckung freuten sich diese Freunde aus Weerberg, sondern auch ...
Nicht nur über die coole Kopfbedeckung freuten sich diese Freunde aus Weerberg, sondern auch über Tickets – mit Sebastian (li.).(Bild: Tiroler Krone)
Im Glück war auch Xaver Weindl aus Berchtesgaden.
Im Glück war auch Xaver Weindl aus Berchtesgaden.(Bild: Tiroler Krone)
Maria Steininger aus Wels (re.) ganz groß – mit Leonie.
Maria Steininger aus Wels (re.) ganz groß – mit Leonie.(Bild: Tiroler Krone)

Mehrere Luftsprünge und sogar Freudentränen
Vor allem eine Szene ist ihm besonders in Erinnerung geblieben. „Am Montag hat eine junge Dame zwei Karten gewonnen. Sie ist mehrfach vor lauter Freude in die Luft gesprungen und hat dann sogar noch geweint. Das sind Augenblicke, die unter die Haut gehen“, schildert der „Tiroler Krone“-Chef.

Prinzipiell wolle Meinert samt Team „einfach nur so nahe als möglich bei unserer treuen Leserschaft“ sein. „Daher haben wir uns auch für diesen markanten Auftritt entschieden. Mit unserem Truck stechen wir jedem sofort ins Auge.“

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Die Freikarten fanden auch am Dienstag reißenden Absatz, viele hatten ein glückliches Händchen. Unter den Gewinnerinnen und Gewinnern war von Jung bis Alt alles vertreten (siehe Slideshow oben) – das zeigt eindrucksvoll: Das Generali Open spricht alle Generationen an.

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