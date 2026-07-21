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"You realize that …"

Drama in the World Cup Final: Red-Carded Player Breaks His Silence!

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21.07.2026 15:17
Enzo Fernández was shown a red card in the World Cup final.
Enzo Fernández was shown a red card in the World Cup final.(Bild: AFP/BUDA MENDES)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Following the drama in the World Cup final against Spain, Argentina star Enzo Fernández has now spoken out. “Over time, you realize that there’s something much bigger than the result,” writes the 25-year-old, who was sent off in the final.

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Argentina managed to force extra time against Spain on Sunday—but at a cost: Enzo Fernandez received a yellow-red card in the 93rd minute after fouling Pau Cubarsi. The Chelsea pro had picked up his first yellow card eleven minutes earlier for criticizing the referee.

Enzo Fernández fouled Pau Cubarsi.
Enzo Fernández fouled Pau Cubarsi.(Bild: AFP/JEWEL SAMAD)

In the end, the Argentines were defeated in the World Cup final. Spain’s “super sub” Ferran Torres scored in the 106th minute, shattering Argentina’s big dream of defending their title.

Give up? No way!
Still, pride prevails for Fernandez. “For years, this team has presented itself in the best possible way,” he writes. These words come as something of a surprise given the outbursts by Leandro Paredes and Nahuel Molina, who, after the 0–1 loss, were carried away into physical altercations with Spanish players.

Leandro Paredes lost his cool after the final whistle.
Leandro Paredes lost his cool after the final whistle.(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)

According to Fernandez, the Argentine team showed “that competition isn’t just about winning, but about giving everything for the jersey and never giving up.” There’s no excuse for his ejection.

“This is the greatest honor of my career”
He expressed gratitude for the tremendous support from the Argentine fans. “Wearing my country’s jersey is the greatest honor of my career, and I will continue to give my all every time I have the chance to defend it,” he said in an emotional closing statement.

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