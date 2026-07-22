Erste Gemeindewohnungen wechseln ihre Besitzer

Die gemeinnützigen Wohnbauträger Familienwohnbau Niederösterreich und Wien-Süd übernehmen mit 1. August 115 Einheiten in insgesamt sieben Wohnhausanlagen. Wo? In der Neunkirchner und in der Pottendorfer Straße, in der Walthergasse, in der Adlergasse, in der Bräunlichgasse, in der Grazer Straße/Keßlergasse sowie in der Kollonitschgasse.