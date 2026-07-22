Erste Gemeindewohnungen wechseln ihre Besitzer

Die Neuordnung der Gemeindewohnungen in Wiener Neustadt nimmt Fahrt auf – mit 1. August wechseln die ersten 115 Einheiten an die neuen Besitzer. Genossenschaften aus der Region übernehmen – Kaufpreis bleibt streng geheim.
Die gemeinnützigen Wohnbauträger Familienwohnbau Niederösterreich und Wien-Süd übernehmen mit 1. August 115 Einheiten in insgesamt sieben Wohnhausanlagen. Wo? In der Neunkirchner und in der Pottendorfer Straße, in der Walthergasse, in der Adlergasse, in der Bräunlichgasse, in der Grazer Straße/Keßlergasse sowie in der Kollonitschgasse.
Für die Mieter gibt es laut Stadt keine Vertragsänderungen und keinen Handlungsbedarf. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Eine Bilanz des Projekts soll im Herbst präsentiert werden.
Die Stadt startete den Neuordnungsprozess für die insgesamt 2256 Gemeindewohnungen im Oktober 2025. Hintergrund sind hohe finanzielle Belastungen, Investitionsstau und sinkende Mieteinnahmen durch Leerstände. Rund ein Viertel der Wohnungen soll langfristig im Eigentum der Stadt bleiben.
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