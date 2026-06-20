Gemeindewohnungen sind bald in neuem Eigentum

Kurz zur Vorgeschichte: Im November 2025 gab Bürgermeister Klaus Schneeberger bekannt, einen Teil der Gemeindewohnungen verkaufen zu wollen. Grund: „Investitionen in den Gemeindebau aus dem Stadtbudget sind aufgrund der wirtschaftlichen Lage derzeit nur eingeschränkt möglich“. SPÖ, FPÖ und Grüne betonten damals, dem Verkauf nicht zugestimmt zu haben. Trotzdem führten vier Stimmen in einer geheimen Abstimmung dann doch zu einem Mehrheitsbeschluss.