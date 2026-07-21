Two Injured
Car Flung Into a Field After Collision with Truck
There was a major crash on Monday evening in Laakirchen (Upper Austria) between a local truck driver and the driver of a car. The 22-year-old’s car was thrown into an adjacent field. Both drivers were injured and taken to a hospital.
On Monday around 6:30 p.m., a traffic accident occurred in the municipality of Laakirchen, leaving two people injured. A 41-year-old truck driver from Laakirchen was driving his van on a local road from Matzing toward Laakirchen.
At the intersection there, a head-on collision occurred with a passenger car. The force of the impact sent the car driven by the 22-year-old from Roitham careening into a nearby field.
Truck driver tests positive for alcohol
The 41-year-old’s van spun 180 degrees and came to a stop at the intersection. Both drivers sustained injuries of unspecified severity in the accident. After receiving initial medical treatment, the two injured individuals were transported to Vöcklabruck Hospital. The 41-year-old’s breathalyzer test showed a blood alcohol level of 0.7 per mille.
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