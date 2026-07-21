„Carsurfing“: Steirer nach Sturz in Lebensgefahr

Schwerer Unfall in der Nacht auf Dienstag in Leibnitz in der Steiermark: Ein Jugendlicher stürzte beim sogenannten „Carsurfing“ vom Auto und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.
Beim „Carsurfing“ versucht man sich möglichst lange auf der Motorhaube oder dem Dach eines fahrenden Autos zu halten – auf diese Wahnsinns-Idee kamen in der Nacht auf Dienstag auf junge Steirer. Eine 19-Jährige drehte auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ihre Runden. Ein gleichaltriger Grazer fuhr auf der Motorhaube mit.
In Kofferraum geklettert
In weiterer Folge dürfte er laut Polizei in Richtung Kofferraum geklettert sein. Wohl aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und Fahrbahnunebenheiten fiel er dann aber vom Auto und knallte mit dem Kopf auf den Asphalt. Zwei Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.
Der junge Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins LKH Südweststeiermark, Standort Wagna, gebracht. Die 19-Jährige besaß übrigens keinen Führerschein, ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.
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