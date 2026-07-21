„Carsurfing“: Steirer nach Sturz in Lebensgefahr

Beim „Carsurfing“ versucht man sich möglichst lange auf der Motorhaube oder dem Dach eines fahrenden Autos zu halten – auf diese Wahnsinns-Idee kamen in der Nacht auf Dienstag auf junge Steirer. Eine 19-Jährige drehte auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ihre Runden. Ein gleichaltriger Grazer fuhr auf der Motorhaube mit.