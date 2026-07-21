E-Scooter-Fahrer (27) bei Sturz schwer verletzt

Fataler Unfall Montagabend in Thaur bei Innsbruck: Ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer hat bei einem Sturz auf einem Radweg schwere Verletzungen erlitten. Der Mann musste notärztlich versorgt und anschließend in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.
Der in Innsbruck lebende Italiener sei gegen 19.30 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Radweg entlang der Tiroler Straße (B171) in Richtung Westen unterwegs gewesen, als er plötzlich aus unbekannter Ursache zu Sturz kam.
Schwere Verletzungen am Kopf
Dabei zog sich der 27-Jährige laut Polizei schwere Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht.
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