Flucht vor Polizei: Kinder mit E-Scooter gestürzt

Das war keine besonders schlaue Idee: Zwölfjährige Burschen, die in Innsbruck zu zweit auf einem Elektroscooter standen, stürzten bei einem Fluchtversuch vor der Polizei und verletzten sich dabei.
Zu zweit auf einem E-Scooter – in Österreich ist das verboten. Das wussten offenbar auch die beiden zwölfjährigen Einheimischen, die Donnerstagabend, gegen 20.45 Uhr, im Bereich der Innsbrucker Hans-Flöckinger-Promenade ins Visier einer Polizeistreife geraten waren.
Mit hohem Tempo geflüchtet
Das Duo missachtete einen Anhalteversuch der Beamten und sei „mit hoher Geschwindigkeit“ davongefahren. Im Zuge des Fluchtversuchs habe der Lenker dann plötzlich die Kontrolle verloren – beide Burschen stürzten!
Mit Rettung in die Klinik
Die Kinder erlitten dabei laut Polizei Schürfwunden an Armen und Beinen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden sie mit der alarmierten Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.
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