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Tragic Accident

Third Fatality Following Tragic Accident on the A1

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21.07.2026 10:37
Following Saturday’s serious accident, the 82-year-old woman has now also died.
Following Saturday’s serious accident, the 82-year-old woman has now also died.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

The woman who was initially seriously injured in the serious accident on the Westautobahn (A1) in the Amstetten district has now also died from her injuries. This brings the total number of fatalities from the collision to three.

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The fatal traffic accident occurred on Saturday at around 6:40 a.m. on the Westautobahn in the municipality of Oed-Oehling in the Amstetten district, in the direction of Vienna. For reasons as yet unknown, a passenger car veered to the right off the roadway near the Oed exit and crashed into the guardrail. The guardrail pierced through the vehicle.

(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR, Krone KREATIV)
(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR, Krone KREATIV)

Doctors fought to save their lives
The 74-year-old driver and the 44-year-old passenger, both from Germany, died at the scene of the accident. The 82-year-old woman, who was sitting in the back seat, was extricated from the wreckage by firefighters and flown by the Christophorus 15 emergency medical helicopter to Kepler University Hospital in Linz. There, doctors initially fought to save her life—but she has now also succumbed to her severe injuries.

Following Saturday’s serious accident, the 82-year-old has now also died.
Following Saturday’s serious accident, the 82-year-old has now also died.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR, Krone KREATIV)

Several fire departments, ambulances, the police, and the emergency medical helicopter were on the scene. During the rescue operations, the affected section of the A1 had to be closed, causing a traffic jam up to 14 kilometers long, according to the ÖAMTC.

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