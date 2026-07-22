E-Vignette und Einreiseantrag: Achtung Kostenfalle

Wer eine E-Vignette oder eine elektronische Einreisegenehmigung (ESTA bzw. ETA), etwa für die USA oder Großbritannien, beantragt, sollte darauf achten, ausschließlich offizielle Portale zu nutzen. Im Internet finden sich zahlreiche Webseiten, die den offiziellen Anbietern täuschend ähnlich sehen. Diese bieten jedoch meist keine zusätzliche Leistung, sondern übernehmen lediglich die Weiterleitung zum offiziellen Antrag oder die Registrierung des Kennzeichens und verrechnen dafür hohe Zusatzgebühren.