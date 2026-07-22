E-Vignette und Einreiseantrag: Achtung Kostenfalle

Achtsamkeit ist gefragt, wenn Einreisegenehmigungen oder Vignetten elektronisch beantragt werden – um in keine versteckte Kostenfalle zu tappen, sollten nur offizielle Anbieter genutzt werden, wie Melanie Gößler, Konsumentenschutz-Expertin in der AK Steiermark, unsere Leser warnt.
Wer eine E-Vignette oder eine elektronische Einreisegenehmigung (ESTA bzw. ETA), etwa für die USA oder Großbritannien, beantragt, sollte darauf achten, ausschließlich offizielle Portale zu nutzen. Im Internet finden sich zahlreiche Webseiten, die den offiziellen Anbietern täuschend ähnlich sehen. Diese bieten jedoch meist keine zusätzliche Leistung, sondern übernehmen lediglich die Weiterleitung zum offiziellen Antrag oder die Registrierung des Kennzeichens und verrechnen dafür hohe Zusatzgebühren.
Oft wird auch mit einer sofort gültigen E-Vignette geworben – dabei ist die österreichische 1-Tages- sowie 10-Tagesvignette ohnehin sofort gültig. Die 18-tägige Wartefrist betrifft nur die 2-Monats bzw. Jahresvignette.
Achten Sie auf das korrekte Kennzeichen
Wichtig ist, das Kfz-Kennzeichen korrekt einzugeben. Vor der Gültigkeit kann das Kennzeichen kostenlos geändert werden. Ist die E-Vignette jedoch schon gültig, entstehen für die Änderung Kosten.
Wer auf Österreichs Straßen mit einem falsch eingegebenen Kennzeichen unterwegs ist, begeht einen Mautverstoß und muss mit einer Strafe von 200 Euro rechnen.
Bei Fragen kann man sich an den Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Steiermark wenden.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.