Car Thief from Patsch Causes Accident While Drunk

Deemed unfit to drive

A breathalyzer test showed a blood alcohol level of 1.2 per mille. After receiving treatment for minor injuries at the Wels-Grieskirchen Hospital and testing positive for narcotics in a urine test, he was deemed unfit to drive following a clinical examination. He was prohibited from continuing his journey; however, his driver’s license could not be confiscated because he does not hold a valid driver’s license. The 23-year-old is believed to have stolen the vehicle involved in the accident earlier in Hörsching. The investigation into this matter is ongoing.