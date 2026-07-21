Without a driver's license
Car Thief from Patsch Causes Accident While Drunk
A car thief from Patsch made it very easy for the officers this time. Shortly after a 23-year-old man from Linz allegedly stole a car in Hörsching, he caused an accident while driving it. The Romanian man was not only drunk but was also under the influence of drugs.
Two police patrols were dispatched shortly after 7 a.m. on Monday to a traffic accident on the B1 heading toward Marchtrenk. Upon arrival, the officers observed a vehicle that had veered off the road and subsequently struck a traffic control barrier. The driver, a 23-year-old Romanian from Linz, was standing at the side of the road and, while the accident was being documented, appeared both short-tempered and tearful.
Deemed unfit to drive
A breathalyzer test showed a blood alcohol level of 1.2 per mille. After receiving treatment for minor injuries at the Wels-Grieskirchen Hospital and testing positive for narcotics in a urine test, he was deemed unfit to drive following a clinical examination. He was prohibited from continuing his journey; however, his driver’s license could not be confiscated because he does not hold a valid driver’s license. The 23-year-old is believed to have stolen the vehicle involved in the accident earlier in Hörsching. The investigation into this matter is ongoing.
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