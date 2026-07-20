Nächtliche Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen

Eigenartige Vorgänge in einem Ortsteil von Langkampfen (Tiroler Bezirk Kufstein) beschäftigen die Ermittler. Gleich aus mehreren Fahrzeugen verschwanden Wertgegenstände. Der Dieb soll maskiert gewesen sein.
Die Vorfälle ereigneten sich bereits am vergangenen Donnerstag (16. Juli): Gegen 4.20 Uhr stahl ein bislang unbekannter maskierter Täter ein Mobiltelefon aus einem im Schmidweg in Niederbreitenbach abgestellten Pkw. Dadurch entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.
Vier weitere Fälle in jener Nacht
Vermutlich im gleichen Zeitraum ereigneten sich in Niederbreitenbach, am Egererweg und „am Waldrand“, vier ähnlich gelagerte Diebstähle aus unversperrten Fahrzeugen, wobei Bargeldbestände in der Gesamthöhe eines hohen dreistelligen Eurobetrages gestohlen wurden. Die Erhebungen sind am Laufen.
Wer hat etwas gesehen?
Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Wörgl unter der Tel. 059133/7221 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. Konkret mögen sich Personen melden, die am 16. Juli zwischen 2 und 5 Uhr im Ortsgebiet von Niederbreitenbach Wahrnehmungen hinsichtlich einer maskierten Person machen konnten. Weiters mögen sich Personen melden, welche ebenfalls Opfer eines Diebstahles wurden und bislang keine Anzeige erstatteten.
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