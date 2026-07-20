"Mighty Mouse"
Cancer! England legend Kevin Keegan has died
England had just celebrated its third-place finish at the 2026 World Cup, but suddenly the joy over its best finish since 1966 has been overshadowed by a death: Kevin Keegan, the legendary England striker and, for a brief time, manager of the “Three Lions,” has died at the age of 75!
“Mighty Mouse,” as Keegan was affectionately known for being a small and agile striker, had been battling stomach cancer for some time and succumbed to the disease on the very weekend of the World Cup final…
“Kevin fought against cancer and was surrounded by his wife and daughters in his final moments. As a two-time Ballon d’Or winner, Kevin was a deeply loved husband, father, and grandfather. The family would like to thank Kevin’s outstanding medical team for their support. This is an extremely difficult time, and the family asks that their privacy be respected,” said the family of Keegan, who scored 21 goals in 63 appearances for England.
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