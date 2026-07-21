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Steirische Sommerbühne

Wenn Kannibalen auf der Suche nach Vitaminen sind

Steiermark
21.07.2026 11:00
Die Geschwister Lampl laden auch heuer wieder auf ihrer Hofbühne Mathans zum etwas anderen ...
Die Geschwister Lampl laden auch heuer wieder auf ihrer Hofbühne Mathans zum etwas anderen Sommertheater(Bild: Rene Böhmer)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

Es muss nicht immer ein Schwank sein, Sommertheater kann auch anderes aussehen. Zum Beispiel so: Das THEO in Oberzeiring, die Vitamins of Society in St. Ulrich im Greith und die bluatschwitz blackbox in Bad Aussee feiern diese Woche Premieren in der Steiermark.

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Für eher leichte Kost ist das Sommertheater eigentlich bekannt und beim Publikum auch beliebt – Komödie, Schwänke und Kabarettistisches stehen da auch in der Steiermark vielerorts unter freiem Himmel auf dem Programm. Doch es gibt auch heimische Theatergruppen, die sich im Sommer an reichhaltigere und nicht ganz so leicht verdauliche Theaterkost trauen – drei dieser Projekte feiern diese Woche ihre Premiere.

Marion Mitterhammer auf der Hofbühne
Vitaminreich geht es etwa bei den Vitamins of Society auf der Hofbühne Mathans in St. Ulrich im Greith zu. Die umtriebigen Geschwister Lampl zeigen dort heuer bereits zum 16. eine Uraufführung eines neuen Stücks – auch heuer aus der Feder von Johannes Schrettle. In „Kohle – Brennen für die Steiermark“ entführt er in ein Freilichtmuseum, in dem der Arbeitsgeist und die Innovationskraft der Steiermark mit bösem Humor ad absurdum geführt wird.

Marion Mitterhammer und Wolfgang Lampl
Marion Mitterhammer und Wolfgang Lampl(Bild: Vitamins of Society)

Und für dieses Theaterabenteuer ist den Lampls ein Coup geglückt – Schauspielstar Marion Mitterhammer konnte für eine Rolle gewonnen werden. Premiere ist am Donnerstag, von 1. bis 8. August gastiert man mit der Produktion auch in Graz.

Wagner-Spurensuche in Bad Aussee
Blut, Schweiß und vielleicht auch die eine oder andere opernhaft vergossene Träne steckt das Team der bluatschwitz blackbox in Bad Aussee Jahr für Jahr in seine Produktionen. Heuer nimmt man sich mit „Das Lohengrin Projekt“ der historisch vertrackten Entstehung des Wagner’schen Opernklassikers an und versucht so auch ein Stück weit das Geheimnis der Kunst zu lüften.

„Das Lohengrin Projekt“ steht von 25. Juli bis 15. August bei der bluatschwitz blackbox in ...
„Das Lohengrin Projekt“ steht von 25. Juli bis 15. August bei der bluatschwitz blackbox in Aussee auf dem Spielplan.(Bild: BBB)

Das Projekt – Premiere ist am Samstag – ist zugleich auch der Abschied von der aktuellen Spielstätte, dem Marianne-Kopatz-Kulturhaus. „Ob und wo es nächstes Jahr weitergeht, wissen wir noch nicht“, sagt Ines Kratzmüller, „wir sind auf der Suche nach einer neuen, gerne ungewöhnlichen Heimat.“

Gutbürgerliche Kannibalen in Oberzeiring
Durch und durch gewöhnlich ist hingegen das Setting der Komödie „Die Nacht der Kannibalen“, die im THEO in Oberzeiring am Mittwoch ihre österreichische Erstaufführung feiert. Denn darin gerät ein Wettbewerb um den schönsten Garten in einem idyllischen gutbürgerlichen Orte völlig aus dem Ruder.

Im Theater in Oberzeiring wird von 22. Juli bis 20. September das Stück „Die Nacht der ...
Im Theater in Oberzeiring wird von 22. Juli bis 20. September das Stück „Die Nacht der Kannibalen“ gezeigt.(Bild: traussnigg.net)

Mit rabenschwarzem Humor, bissigen Dialogen und grotesker Situationskomik entwirft Autor Stephan Eckel eine makabre Komödie über Ehrgeiz, Anpassungsdruck und die Abgründe bürgerlicher Harmonie. Hausherr Peter Faßhuber inszeniert den kannibalistischen Abend, der heuer indoor gezeigt wird – guten Appetit!

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