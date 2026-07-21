Wenn Kannibalen auf der Suche nach Vitaminen sind

Marion Mitterhammer auf der Hofbühne

Vitaminreich geht es etwa bei den Vitamins of Society auf der Hofbühne Mathans in St. Ulrich im Greith zu. Die umtriebigen Geschwister Lampl zeigen dort heuer bereits zum 16. eine Uraufführung eines neuen Stücks – auch heuer aus der Feder von Johannes Schrettle. In „Kohle – Brennen für die Steiermark“ entführt er in ein Freilichtmuseum, in dem der Arbeitsgeist und die Innovationskraft der Steiermark mit bösem Humor ad absurdum geführt wird.