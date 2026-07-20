Zweitligist Voitsberg gibt neuen Trainer bekannt

Der ASK Voitsberg startet mit einem neuen Trainer in die neue Saison der zweiten Liga. Fündig wurde man bei einem Wiener, der als Aktiver sogar einmal im ÖFB-Nationalteam auflaufen durfte. Noch absolviert der Neue den UEFA-Lizenzkurs.
Der ASK Voitsberg ist auf seiner Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden: Die Weststeirer verpflichten mit Philipp Zulechner (36) einen ehemaligen Bundesliga-Kicker und Deutschland-Legionär als Coach.
„Für uns war es entscheidend, einen Cheftrainer zu finden, der sich zu 100 Prozent mit unserer Philosophie, unseren Werten und unseren Zielen identifiziert. Ich wurde erst zum Schluss mit einbezogen und die ersten Gespräche mit Philipp haben gezeigt, dass wir auf einer Wellenlänge liegen“, wird Obmann und Mäzen Michael Münzer in einer Aussendung zitiert.
Zulechner absolviert derzeit den UEFA-A-Lizenzkurs auf Malta und steht kurz vor dem erfolgreichen Abschluss. Als Aktiver bestritt der Wiener unter anderem 76 Spiele in der Bundesliga, 60 in Deutschlands zweiter Liga und neun Einsätze in der Deutschen Bundesliga. 2013 durfte er einmalig sogar für fünf Minuten im ÖFB-Team ran – beim 1:0-Heimsieg gegen die USA.
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