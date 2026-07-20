Zweitligist Voitsberg gibt neuen Trainer bekannt

„Für uns war es entscheidend, einen Cheftrainer zu finden, der sich zu 100 Prozent mit unserer Philosophie, unseren Werten und unseren Zielen identifiziert. Ich wurde erst zum Schluss mit einbezogen und die ersten Gespräche mit Philipp haben gezeigt, dass wir auf einer Wellenlänge liegen“, wird Obmann und Mäzen Michael Münzer in einer Aussendung zitiert.