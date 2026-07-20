36-Jähriger nach Diebstählen in Hofläden verhaftet

Besitzer eines Hofladens in Gleisdorf (Bezirk Weiz) erstatteten am Sonntag Anzeige bei der Polizei, weil ein vorerst unbekannter Täter Münzgeld aus der Kasse gestohlen hatte. Die vorhandenen Videoaufzeichnungen des Hofladens zeigten eine Person, die von den Polizisten wiedererkannt wurde. Es handelte sich um einen amtsbekannten und bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten vorbestraften 36-Jährigen. Annähernd zeitgleich kam es zu einer weiteren Anzeige durch die Besitzer eines anderen Hofladens, die den Verdacht hinsichtlich der Täterschaft des 36-jährigen Grazers bestätigte.