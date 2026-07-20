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24 Taten gestanden

36-Jähriger nach Diebstählen in Hofläden verhaftet

Steiermark
20.07.2026 09:24
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Sonntag konnten Polizisten einen amtsbekannten 36-Jährigen festnehmen, der für mindestens 24 Diebstähle in Hofläden im Bezirk Weiz verantwortlich ist. Bei der Einvernahme zeigte er sich geständig. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Delikten laufen.

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Besitzer eines Hofladens in Gleisdorf (Bezirk Weiz) erstatteten am Sonntag Anzeige bei der Polizei, weil ein vorerst unbekannter Täter Münzgeld aus der Kasse gestohlen hatte. Die vorhandenen Videoaufzeichnungen des Hofladens zeigten eine Person, die von den Polizisten wiedererkannt wurde. Es handelte sich um einen amtsbekannten und bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten vorbestraften 36-Jährigen. Annähernd zeitgleich kam es zu einer weiteren Anzeige durch die Besitzer eines anderen Hofladens, die den Verdacht hinsichtlich der Täterschaft des 36-jährigen Grazers bestätigte.

Weitere Ermittlungen brachten den Mann in der Folge mit einer ganzen Serie an Diebstählen in Verbindung. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Mann schließlich geständig, seit Juni 2026 zumindest 24 Diebstähle aus Hofläden begangen zu haben. Dabei wird die durch entwendetes Münzgeld entstandene Schadenssumme derzeit auf rund 750 Euro geschätzt.

Untersuchungshaft angeordnet
Die einschlägigen Vorstrafen sowie die wiederholte Tatbegehung innerhalb kürzester Zeit veranlassten die Staatsanwaltschaft Graz in der Folge dazu, die Untersuchungshaft des 36-Jährigen zu beantragen. Polizisten lieferten den Mann in die Justizanstalt Graz-Jakomini ein. Die polizeilichen Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten laufen indes weiter. In Frage für einen Tatzusammenhang kommen vor allem bislang ungeklärte Diebstähle aus Hofläden in den Bezirken Südoststeiermark, Hartberg-Fürstenfeld und Weiz. Hinweise an 0591336264.

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