36-Jähriger nach Diebstählen in Hofläden verhaftet

Am Sonntag konnten Polizisten einen amtsbekannten 36-Jährigen festnehmen, der für mindestens 24 Diebstähle in Hofläden im Bezirk Weiz verantwortlich ist. Bei der Einvernahme zeigte er sich geständig. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Delikten laufen.
Besitzer eines Hofladens in Gleisdorf (Bezirk Weiz) erstatteten am Sonntag Anzeige bei der Polizei, weil ein vorerst unbekannter Täter Münzgeld aus der Kasse gestohlen hatte. Die vorhandenen Videoaufzeichnungen des Hofladens zeigten eine Person, die von den Polizisten wiedererkannt wurde. Es handelte sich um einen amtsbekannten und bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten vorbestraften 36-Jährigen. Annähernd zeitgleich kam es zu einer weiteren Anzeige durch die Besitzer eines anderen Hofladens, die den Verdacht hinsichtlich der Täterschaft des 36-jährigen Grazers bestätigte.
Weitere Ermittlungen brachten den Mann in der Folge mit einer ganzen Serie an Diebstählen in Verbindung. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Mann schließlich geständig, seit Juni 2026 zumindest 24 Diebstähle aus Hofläden begangen zu haben. Dabei wird die durch entwendetes Münzgeld entstandene Schadenssumme derzeit auf rund 750 Euro geschätzt.
Untersuchungshaft angeordnet
Die einschlägigen Vorstrafen sowie die wiederholte Tatbegehung innerhalb kürzester Zeit veranlassten die Staatsanwaltschaft Graz in der Folge dazu, die Untersuchungshaft des 36-Jährigen zu beantragen. Polizisten lieferten den Mann in die Justizanstalt Graz-Jakomini ein. Die polizeilichen Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten laufen indes weiter. In Frage für einen Tatzusammenhang kommen vor allem bislang ungeklärte Diebstähle aus Hofläden in den Bezirken Südoststeiermark, Hartberg-Fürstenfeld und Weiz. Hinweise an 0591336264.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.