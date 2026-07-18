Traktor kippt über Böschung – Lenker (64) verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 18 Uhr in Lermoos. Der 64-Jährige war laut Polizei damit beschäftigt, auf einer privaten Schotterstraße Schlaglöcher mit Füllmaterial auszubessern. Um das Material zu verdichten, fuhr er mit seinem Traktor mehrmals vor und zurück über die ausgebesserten Stellen.