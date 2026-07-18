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Von Weg abgekommen

Traktor kippt über Böschung – Lenker (64) verletzt

Tirol
18.07.2026 08:16
Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte zu einem Arzt gebracht (Symbolbild).
Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte zu einem Arzt gebracht (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Fataler Unfall am frühen Freitagabend im Tiroler Außerfern: Ein 64-jähriger Einheimischer kam mit seinem Traktor von einer Schotterstraße ab. Das Gefährt kippte daraufhin um und kam auf der Seite liegend auf der Böschung zum Stillstand. Der Lenker erlitt Verletzungen.

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Ereignet hat sich der Unfall gegen 18 Uhr in Lermoos. Der 64-Jährige war laut Polizei damit beschäftigt, auf einer privaten Schotterstraße Schlaglöcher mit Füllmaterial auszubessern. Um das Material zu verdichten, fuhr er mit seinem Traktor mehrmals vor und zurück über die ausgebesserten Stellen.

Plötzlich geriet Traktor über Fahrbahnrand
Im Zuge dessen kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab. In der Folge kippte der Traktor seitlich über eine angrenzende Grasböschung um.

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Verletzungen an Schulter
Der Lenker konnte den Traktor selbstständig verlassen und wurde anschließend am Unfallort erstversorgt. Aufgrund einer Verletzung an der rechten Schulter wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Arztpraxis gebracht.

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