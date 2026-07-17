World Cup Rising Star
Manzambi Moves from Freiburg to Aston Villa for €70 Million
Swiss national team soccer player Johan Manzambi is transferring from SC Freiburg to Aston Villa. According to media reports, the transfer fee is up to 70 million euros ...
Manzambi had caused a sensation both in the just-concluded Bundesliga season and at the World Cup before an injury slowed him down.
Total package consisting of base transfer fee and potential bonuses
Initially, Newcastle had been the favorite to sign the 20-year-old. But in the end, the Europa League champion—which had defeated Freiburg in the final—won the race.
According to reports from “Kicker” and Sky, the total package is said to consist of a base transfer fee and potential bonuses. Freiburg, the club of Austrian national team player Philipp Lienhart, did not disclose any details.
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