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Buchfreuden mit Neeka

Die Lesepatin mit der kalten (Hunde-)Schnauze

Niederösterreich
19.07.2026 18:30
Einmal im Monat bittet Margot Schaschinger mit ihrer Therapiehündin Neeka zur HundeLese Stunde ...
Einmal im Monat bittet Margot Schaschinger mit ihrer Therapiehündin Neeka zur HundeLese Stunde in die Stadtbibliothek Traiskirchen.(Bild: Stadtbibliothek Traiskirchen)
Porträt von Bettina Kreuter
Von Bettina Kreuter

Therapiehündin Neeka führt Kinder behutsam ans Lesen heran. Im Gegenzug freut sich sich über Leckerli und Berührungen. Manchmal braucht es zum Lesen nicht nur eine große Auswahl an Büchern, sondern auch viele Leckerli. Wenn beides zusammenkommt, dann ist wieder HundeLeseStunde. 

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Einmal im Monat machen es sich Margot Schaschinger, ausgebildete Elementarpädagogin und begeisterte Bibliotheksbesucherin, und ihre Therapiehündin Neeka in der Lesemulde im hinteren Bereich der Stadtbibliothek Traiskirchen, Bezirk Baden, gemütlich.
Das Tier ist eine geduldige Zuhörerin, sie verbessert und bewertet nicht. Manchmal stupst sie mit der Nase liebevoll aufs Buch, oft freut sie sich über Streicheleinheiten zwischendurch. „Mein Sohn hat ihr bereits vorgelesen, als sie noch ein Welpe war“, erzählt Schaschinger.

HundeLeseStunde seit zwei Jahren
Über zwei Jahre ist es her, dass sie dem Bibliotheksteam die HundeLeseStunde vorschlug. Und dabei sofort auf offene Ohren stieß, denn „die professionelle Leseförderung bildet einen zentralen Schwerpunkt unserer Arbeit“, wie Karin Grossman, Leiterin der Stadtbibliothek, sagt. 
Für zahlreiche Familien ist der Besuch zu einem liebgewonnenen Fixpunkt geworden. „Die Begegnung mit Therapiehündin Neeka schafft Vertrauen, stärkt die Freude am Lesen und unterstützt die Entwicklung von Sprach- und Lesekompetenz auf besondere Weise“, zählt Grossmann die Vorteile auf.

Lesen fördern, Angst vor Hunden nehmen
Das Schöne ist, dass Berührungsängste in zweifacher Hinsicht fallen. „Ein Mädchen, etwa 14, wollte Neeka aus einem Bilderbuch erzählen. Sie beschrieb jede Seite mit großer Hingabe. Am Ende las sie sogar einen Satz laut vor“, freut sich Margot Schaschinger noch heute. Einem weiteren Kind, das von einem anderen Hund einmal gebissen worden war, nahm Neeka die Angst vor Hunden.

Nächster Termin im September
Im September geht es nach der Sommerpause mit der HundeLeseStunde weiter. Wenn die Labradorhündin ihre Schnauze nicht in Bücher steckt, ist sie auch im Pflegeheim, Schulen oder Kindergärten als Therapiehündin aktiv.

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