Die Lesepatin mit der kalten (Hunde-)Schnauze

HundeLeseStunde seit zwei Jahren

Über zwei Jahre ist es her, dass sie dem Bibliotheksteam die HundeLeseStunde vorschlug. Und dabei sofort auf offene Ohren stieß, denn „die professionelle Leseförderung bildet einen zentralen Schwerpunkt unserer Arbeit“, wie Karin Grossman, Leiterin der Stadtbibliothek, sagt.

Für zahlreiche Familien ist der Besuch zu einem liebgewonnenen Fixpunkt geworden. „Die Begegnung mit Therapiehündin Neeka schafft Vertrauen, stärkt die Freude am Lesen und unterstützt die Entwicklung von Sprach- und Lesekompetenz auf besondere Weise“, zählt Grossmann die Vorteile auf.