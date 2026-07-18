Erderhitzung setzt heimisches Wild unter Druck

Der Klimawandel setzt Rehen, Feldhasen und all den anderen wundersamen Wesen in Feld und Flur immer mehr zu, warnt jetzt der Jagdverband!
Die Erderwärmung verändert nicht nur unsere Landschaft – sie verwandelt auch das Leben der heimischen Wildtiere auf lebensbedrohende Weise! „Längere Trockenphasen, häufigere Hitzewellen und schwindende Wasserstellen setzen den Rehen, Hasen, Fasanen und anderen Arten massiv zu“, schlägt Landesjägermeister Christoph Metzker Alarm.
„Wildtiere reagieren besonders sensibel auf Veränderungen ihrer Umwelt“, weiß der Waidmann. Die ökologische Erklärung: Tiere verlegen ihre Aktivität inzwischen in die kühlen Morgen- und Abendstunden, während sie tagsüber Schutz im Schatten suchen. Gleichzeitig verändern sich Pflanzenwelt und Nahrungsangebot.
Lebensräume widerstandsfähiger machen
Gemeinsam mit Land- und Forstwirten schaffen heimische Waidmänner Hecken, Wildäsungsflächen und Rückzugsräume, legen Wasserstellen an und helfen so, Lebensräume widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels zu machen. Gerade Wasser wird immer öfter zur Überlebensfrage. Wo natürliche Tränken austrocknen, helfen künstliche Wasserstellen Reh, Rotwild, Vögeln, Amphibien und auch Insekten.
Doch auch Erholungssuchende sind gefordert: Wer auf den Wegen bleibt, Hunde anleint, Lärm vermeidet, hilft dringend benötigte Rückzugsorte zu bewahren.
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