Erderhitzung setzt heimisches Wild unter Druck

Lebensräume widerstandsfähiger machen

Gemeinsam mit Land- und Forstwirten schaffen heimische Waidmänner Hecken, Wildäsungsflächen und Rückzugsräume, legen Wasserstellen an und helfen so, Lebensräume widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels zu machen. Gerade Wasser wird immer öfter zur Überlebensfrage. Wo natürliche Tränken austrocknen, helfen künstliche Wasserstellen Reh, Rotwild, Vögeln, Amphibien und auch Insekten.