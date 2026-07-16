Wo das Gipfelkreuz in NÖ Hoffnung trägt

Ein Kreuz für die Bergwelt

Hoch über den Wäldern des Mostviertels ragt das neue Prochenbergkreuz nun in den Himmel. Gesegnet von Altabt Berthold Heigl und gemeinsam mit zahlreichen Wanderern eingeweiht, steht es nicht nur für Glauben und Heimat, sondern auch für Zusammenhalt. Dass das imposante Kreuz per Hubschrauber auf den Gipfel gebracht werden musste, zeigt: Große Projekte in den Bergen gelingen heute nur, wenn Tradition und moderne Technik Hand in Hand gehen.