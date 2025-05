So erteilte Häftling Mordaufträge aus Zelle heraus

Eingesperrt in einem der sichersten Gefängnisse Österreichs und trotzdem schaffte es ein 27-Jähriger weiterhin jahrelang die Fäden zu ziehen. Aus dem Häfen heraus organisierte er Schleppungen, Drogengeschäft – und befahl mehrere Mordanschläge. Die tatsächlich ausgeführt wurden. Wenn auf erfolglos, versuchte man die Zielpersonen mit Handgranaten und Panzerfaust „auszuschalten“. Also Krönung plante der Häftling seine Flucht per Hubschrauber.