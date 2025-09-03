Dreifacher Mörder rammt Häftling Messer in Wange

Bereits dreimal sind Menschen durch seine Hand gestorben oder für immer entstellt. Im Frühjahr schlug er erneut zu. Gewalttätig, blutrünstig und unberechenbar. Dafür fasste ein Ungar nun lebenslang aus. Der 62-Jährige hatte im Frühjahr als Häftling in der Justizanstalt Stein einen Mitinsassen mit einem zugeschliffenen Messer attackiert. Mehrmals stach er auf den Kopf und Rückenbereich des Mannes ein, durchbohrte dabei etwa seine Wange samt Zunge und traf auch die Lunge.