Nachsorgestation „Maria Rast“ bleibt in Bludenz

„Entscheidung nicht leichtgefallen“

Eigentlich als Übergangslösung gedacht, wird daraus nun ein Dauerzustand. Der Grund dafür: Die Generalsanierung des alten Gebäudes würde finanziell den Rahmen sprengen. „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen“, betont Gerald Fleisch, Geschäftsführer der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft (KHBG). In Bludenz werde jetzt ein neues Kapitel aufgeschlagen und die Geschichte der Station weitergeschrieben. Was mit dem alten Gebäude passiert, ist noch nicht klar, derzeit werden verschiedene Nachnutzungsoptionen geprüft.