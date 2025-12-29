Wenn ein Aktmodell plötzlich für Lacher sorgt

Wer wartet jetzt auf wen? In der französischen Komödie „Hier sind Sie richtig!“ von Marc Camoletti wird es schnell turbulent. Vier Damen aus ein und demselben Haushalt geben Zeitungsannoncen auf und suchen ganz unterschiedliche Typen: Ein Ehemann, ein Klavierschüler, ein Mieter oder gar ein Aktmodell sprechen vor.