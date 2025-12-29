Vorteilswelt
Laienbühne im Lungau

Wenn ein Aktmodell plötzlich für Lacher sorgt

Salzburg
29.12.2025 21:30
Laien-Truppe, die ihr Publikum ordentlich zum Lachen bringt: In St. Margarethen gibt es im ...
Laien-Truppe, die ihr Publikum ordentlich zum Lachen bringt: In St. Margarethen gibt es im aktuellen Stück die pure Verwirrung.(Bild: Roland Holitzky)

St. Margarethen ist seit mehr als einem halben Jahrhundert guter Boden für Theaterarbeit: Heuer geht die Laien-Truppe rund um Thomas Kerschhaggl mit „Hier sind Sie richtig!“ an den Start. Aufführungen noch bis März!

0 Kommentare

Wer wartet jetzt auf wen? In der französischen Komödie „Hier sind Sie richtig!“ von Marc Camoletti wird es schnell turbulent. Vier Damen aus ein und demselben Haushalt geben Zeitungsannoncen auf und suchen ganz unterschiedliche Typen: Ein Ehemann, ein Klavierschüler, ein Mieter oder gar ein Aktmodell sprechen vor.

Thomas Kerschhaggl, Intendant in St. Margarethen, schlüpft selbst in die Rolle des Spartacus, „ein in die Jahre gekommenes Aktmodell“, wie er es selbst beschreibt. Ob er sich entblößen wird? Nur so viel: „Zum Schluss stehen vier Männer in Unterhose da.“

Kerschhaggl über das Stück: „Es gibt keine durchgehende Hauptrolle, sondern vier größere und vier kleinere Parts.“ Sylvia Macher zählt als Georgette zu den Multitalenten. Theresia Lanschützer spielt die Aktmodell-suchende Malerin. Katarina Mayrhofer, Masseurin im Brotberuf, kam neu ins Team und brilliert gleich als Hausdame Anna. Maria Löcker – als Janine – gehört zu jenen, die frischen Schwung bringen. Eine persönliche Theaterpremiere feiert auch Jonas Böhm.

Die Anfänge der Theater-Geschichte gehen in St. Margarethen auf die 60er-Jahre zurück. Mittlerweile wird im eigenen Theatersaal gespielt. Regie führt Robert Persché. Es gibt bis Anfang März 20 Aufführungen.

Porträt von Sabine Salzmann
Sabine Salzmann
Salzburg

