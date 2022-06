Bitte aussteigen! Ihr Recht bei überfüllten Zügen

Überfüllung bei Westbahn bisher kein Thema

Standardtickets kann man am Reisetag bzw. am Folgetag in jedem Zug nutzen. Im Falle einer Überfüllung könne man auch zuggebundene Tickets ohne Problem in einem anderen Zug am gewählten Tag nutzen. Wobei man die Frage für theoretisch hält. „Dass ein Zug so voll ist, dass niemand mehr einsteigen kann, werde kaum vorkommen bzw. sei das in den letzten zehn Jahren nie passiert“, so die Westbahn. Seit Kurzem bietet man auch eine „Mitfahrgarantie“.