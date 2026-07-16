Tragic Accident
Hiker (67) Killed by Falling Rock
A tragic accident occurred on Thursday in Hüttschlag, Salzburg. A group from the Alpine Club was hiking in the Schödertal valley when a boulder broke loose far above the group. It struck a 67-year-old woman from Flachgau, fatally injuring her.
Two helicopter teams and 15 mountain rescuers from Hüttschlag rushed to the scene of the accident, but were unable to save the woman from Flachgau. She died at the scene.
“The victim was transported down to the valley by the police helicopter team, and we accompanied the shocked group members down to the valley,” said Markus Rettenwender, head of the Hüttschlag local chapter and operations manager. “They were cared for by our peers and the RK-KIT team.”
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