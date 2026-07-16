Ried’s new signing has already scored against Barcelona and Monaco

Tobias Lund Jensen came up through the Club Brugge academy and is regarded as a fast, technically skilled attacking player. He gained international experience at the highest youth level from a young age. Particularly impressive: Jensen made a name for himself across Europe in the UEFA Youth League. In November 2025, he scored in Club Brugge’s surprising 2-0 victory over the mighty FC Barcelona. A few months later, he even became the match-winner against AS Monaco, scoring two goals in the 3-2 victory. For SV Ried, the young Dane could therefore be a real asset . . .