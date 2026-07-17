Mit einer neuen Hüfte ein neues Leben führen

„Danke für die Menschlichkeit“

Für Silvia Gassner ist das medizinische Ergebnis aber nur ein Teil ihrer Geschichte. „Ich habe mich in jeder Sekunde gut aufgehoben, verstanden und betreut gefühlt. Meine Ängste wurden mir mit viel Sensibilität genommen“, sagt die 69-Jährige. Mit bewegenden Worten bedankt sie sich beim gesamten Team der Orthopädie und Traumatologie des Universitätsklinikums Krems: „Von Herzen danke – für die medizinische Hilfe, aber vor allem für die Menschlichkeit.“