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„Dankeschön!“

Mit einer neuen Hüfte ein neues Leben führen

Niederösterreich
17.07.2026 09:15
Dammerer, Patientin Silvia Gassner, Stationsleiterin Nadine Bischof.
Dammerer, Patientin Silvia Gassner, Stationsleiterin Nadine Bischof.(Bild: privat zVg)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Mark Perry und Lukas Lusetzky

Sechs Eingriffe, quälende Schmerzen, Not-Operation – dass eine Patientin dennoch wieder gehen kann, verdankt sie Spitzenärzten aus dem Wachauklinikum Krems!

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Nach mehreren Hüft- und Beckenoperationen war die 69-jährige Silvia Gassner aus Lichtenau im Waldviertel zuletzt nicht mehr gehfähig. Eigentlich war eine aufwendig geplante Wechseloperation vorgesehen.

Wenige Tage vor dem Eingriff verschlechterte sich ihr Zustand jedoch dramatisch – die Hüftprothese brach aus, eine sofortige Notoperation wurde notwendig. Zum Schutzengel der verzweifelten Frau wurde Oberarzt Dr. Ralf Burgstaller vom Landesklinikum der Wachau-Metropole!

Hochkomplexer Eingriff
Der Spitzenmediziner im Team von Primarius Dietmar Dammerer führte sofort einen hochkomplexen Eingriff durch. Dabei kam ein Spezialimplantat für schwerste Beckendefekte zum Einsatz, das im Beckenknochen verankert wurde und dem Hüftgelenk wieder Stabilität gab.

„Wir freuen uns sehr, dass der lange Leidensweg der Patientin nun ein erfolgreiches Ende gefunden hat. Die Operation ist planmäßig verlaufen und ermöglicht ihr ein Lebensqualität zurückzugewinnen“, sagt Dammerer. Sein Dank gilt seinem Oberarzt: „Er hat den anspruchsvollen Eingriff mit großer fachlicher Expertise durchgeführt habe.“

„Danke für die Menschlichkeit“
Für Silvia Gassner ist das medizinische Ergebnis aber nur ein Teil ihrer Geschichte. „Ich habe mich in jeder Sekunde gut aufgehoben, verstanden und betreut gefühlt. Meine Ängste wurden mir mit viel Sensibilität genommen“, sagt die 69-Jährige. Mit bewegenden Worten bedankt sie sich beim gesamten Team der Orthopädie und Traumatologie des Universitätsklinikums Krems: „Von Herzen danke – für die medizinische Hilfe, aber vor allem für die Menschlichkeit.“

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