Missing in 2025
Dog Found Bones of Missing Tyrolean (23)
A true criminal mystery may now have been solved after more than a year: A 23-year-old man disappeared back in 2025 near the Märzenklamm gorge in Stumm, Tyrol—and chance has now brought a sad certainty.
A sad conclusion, but at least a conclusion and certainty: A 23-year-old man from the Zillertal region had been missing since April 30, 2025. He was out and about in the Märzenklamm area around 2:45 a.m. that night; his car was found parked there. Now, the discovery of a bone, followed by a DNA test, has provided clarity.
A DNA comparison at the medical examiner’s office has now confirmed that the bone belongs to the missing person.
Engelbert Eberharter, Kommandant der Polizeiinspektion Ried-Kaltenbach
Search in Extremely Challenging Terrain
But first things first: Following his disappearance, extensive search operations were launched in the days that followed—in extremely difficult terrain. “The Märzenklamm has steps and waterfalls,” explained Engelbert Eberharter, commander of the Ried-Kaltenbach Police Precinct, back in October. The occasion was a renewed search due to the water level having dropped—compared to the summer. The young man had also been listed as missing throughout Austria and even in the EU Schengen Area. However, there had been no sign of life from him since April 30, 2025.
DNA test provided certainty
On June 23, a woman walking her dog came across a large bone at the confluence of the Märzenbach and the Ziller. “A DNA match at the medical examiner’s office has now confirmed that the bone belongs to the missing person,” Eberharter explained on Thursday. He added that the exact circumstances of his death will likely never be determined.
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