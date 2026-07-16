Dog Found Bones of Missing Tyrolean (23)

Search in Extremely Challenging Terrain

But first things first: Following his disappearance, extensive search operations were launched in the days that followed—in extremely difficult terrain. “The Märzenklamm has steps and waterfalls,” explained Engelbert Eberharter, commander of the Ried-Kaltenbach Police Precinct, back in October. The occasion was a renewed search due to the water level having dropped—compared to the summer. The young man had also been listed as missing throughout Austria and even in the EU Schengen Area. However, there had been no sign of life from him since April 30, 2025.