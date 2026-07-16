Mopedlenker (18) prallte frontal gegen Fußgänger

Böser Unfall Mittwochnacht in Assling in Osttirol! Ein Mopedlenker (18) erfasste frontal einen Passanten (71), der mit seinem Hund spazieren ging. Beide Männer wurden erheblich verletzt. Der junge Lenker war alkoholisiert.
Zum Vorfall kam es am Mittwoch gegen 23.35 Uhr im Ortsteil Schrottendorf. Dort war ein 71-jähriger Einheimischer mit seinem Hund auf der Pustertaler Höhenstraße unterwegs.
Ihnen entgegen kam ein 18-jähriger Einheimischer mit seinem Moped. Der Junge Lenker dürfte aufgrund der Dunkelheit den Mann und den Hund nicht mehr rechtzeitig bemerkt haben. Er prallte frontal gegen den 71-Jährigen und stürzte.
Junger Lenker alkoholisiert
Der Spaziergänger wurde erheblich verletzt und mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Auch der 18-Jährige landete mit erheblichen Verletzungen im Spital. Ein beim Lenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv. „Weitere Erhebungen sind im Gange“, heißt es seitens der Polizei.
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