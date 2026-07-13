Die Statik der Baubranche gerät ins Wanken

Baukräne sind in Niederösterreichs Szenerie heutzutage immer weniger zu sehen und auch die Baustellengeräusche sind seltener zu hören. Fakt ist, dass weniger gebaut wird. Die Zahlen des vom „Economica“-Instituts vorgelegten Bauwirtschaftsradar (im Auftrag der Wirtschaftskammer NÖ) sprechen eine klare Sprache und zeigen die „nackte Wahrheit“: 70 Prozent weniger bewilligte Wohnungen in Neubauten, 29 Prozent weniger in bestehenden Häusern, Rückgang der Produktion im Hochbau um 32 Prozent im Vergleich zu vor fünf Jahren.