„Es gibt jetzt ein Comeback der Häuslbauer“

Gesunkene Zinsen und Baupreise sorgen für einen Aufschwung am Immobilienmarkt, sagt Klaus Kumpfmüller, Chef der Hypo Oberösterreich. Seine Bank wickelt die Eigenheimförderung des Landes ab – seit Jänner werden damit neben dem Hausbau auch der Kauf von Eigentumswohnungen wieder unterstützt.