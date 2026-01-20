„Es gibt jetzt ein Comeback der Häuslbauer“
Neue Wohnbauförderung
Gesunkene Zinsen und Baupreise sorgen für einen Aufschwung am Immobilienmarkt, sagt Klaus Kumpfmüller, Chef der Hypo Oberösterreich. Seine Bank wickelt die Eigenheimförderung des Landes ab – seit Jänner werden damit neben dem Hausbau auch der Kauf von Eigentumswohnungen wieder unterstützt.
Hohe Baukosten und hohe Zinsen sorgten am Immobilienmarkt in den vergangenen Jahren für einen Einbruch. Nun meint Klaus Kumpfmüller, Chef der Hypo Oberösterreich: „Es gibt ein Comeback der Häuslbauer. Das klassische Eigenheim ist einfach der Wohntraum der Oberösterreicher.“
