Exports from Upper Austria fell only slightly despite U.S. tariffs

“Regional foreign trade trends in 2025 were characterized by stagnant or slightly declining export momentum in most Austrian federal states,” says Manuela Lenk, Director General of Specialized Statistics at Statistics Austria. Nationwide, exports declined by 0.5 percent. Burgenland recorded the largest decline in exports, at -6.7 percent. In contrast, four federal states saw growth, with the largest increase of 5.7 percent in Tyrol.