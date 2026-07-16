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Germany is more important

Exports from Upper Austria fell only slightly despite U.S. tariffs

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16.07.2026 11:20
Upper Austria remains the “export champion.”
Upper Austria remains the “export champion.”(Bild: Maksym Yemelyanov)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

The trade dispute with the U.S. has been disrupting exports since last year. However, this has had hardly any noticeable effect on volume: Exports from Upper Austria, the federal state with the highest export volume, fell only slightly by 2.1 percent in 2025.

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Upper Austria remains the “export champion”: Last year, the state exported goods worth 47.27 billion euros—2.1 percent less than the year before, but still a quarter of all national exports. This is offset by imports totaling 36.3 billion euros, as figures from Statistics Austria and our chart show.

(Bild: Krone KREATIV)

Germany Is the Most Important Trading Partner
Despite U.S. tariffs, the decline in exports was only slight. This is because Germany remains by far the most important trading partner in both directions: While goods worth more than 17 billion euros were exported to our neighboring country, exports to the United States totaled “only” 2.73 billion euros. The most frequently exported goods from Upper Austria were boilers, machinery, mechanical equipment, iron, steel, and electrical machinery.

“Regional foreign trade trends in 2025 were characterized by stagnant or slightly declining export momentum in most Austrian federal states,” says Manuela Lenk, Director General of Specialized Statistics at Statistics Austria. Nationwide, exports declined by 0.5 percent. Burgenland recorded the largest decline in exports, at -6.7 percent. In contrast, four federal states saw growth, with the largest increase of 5.7 percent in Tyrol.

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