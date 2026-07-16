Fire Department Response
“Agitated” Tarantula Escapes into Apartment
Anyone with arachnophobia—the fear of spiders—will have to be very brave right now. On Wednesday, a tarantula escaped from its terrarium in an apartment building in Wels. Firefighters were dispatched to search for the animal.
On Wednesday afternoon, a pet owner in the Wels-Vogelweide neighborhood raised the alarm because his pet had taken off. When the fire department arrived at the apartment building, it turned out that a tarantula had escaped.
Hidden in a piece of furniture
According to the owner, the animal had been “very agitated” before it disappeared. Together with the apartment tenant, the firefighters took apart a piece of furniture. The tarantula was discovered inside and safely returned to its enclosure.
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