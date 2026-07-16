Devastating Fire
Fire Station Destroyed: Laptop Triggered Inferno
Unbelievable scenes unfolded on Monday morning in Lieserhofen, Upper Carinthia. A raging inferno destroyed an entire fire station. The cause has now been determined.
The shock following the devastating fire in Lieserhofen still runs deep. On Monday, 60 dedicated firefighters lost their fire station in a devastating blaze. “The fire destroyed everything,” said René Moser, commander of the Lieserhofen Fire Department, deeply shaken.
Fire investigators uncovered the cause
While 120 members of neighboring fire departments battled the flames on Monday, fire investigators searched for the cause on Tuesday. And they found it quickly: “It was a technical malfunction. The fire broke out in a TLFA emergency vehicle while it was being charged. It involved a built-in tablet that was being charged at the time,” announced police spokesperson Werner Pucher.
At the time of the investigation, no evidence of other sources of ignition—whether objective or subjective—was found.
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