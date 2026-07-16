Kollision beim Abbiegen: Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen

Der 56-jährige Grazer war auf der Waagner-Biro-Straße von Norden kommend in Richtung Süden unterwegs und querte die Radfahrerüberfahrt. Kurz vor Erreichen der gegenüberliegenden Straßenseite wurde sein Fahrrad vom Pkw erfasst. Der Mann stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung brachte ihn das Rote Kreuz ins UKH Graz. Der Autofahrer blieb unverletzt.