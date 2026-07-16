Kollision beim Abbiegen: Radfahrer schwer verletzt

Bei einer Kollision mit einem Auto ist am Mittwochnachmittag in Graz-Lend ein Radfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, um den genauen Unfallhergang zu klären.
Zu dem Unfall kam es am Mittwoch gegen 15.24 Uhr an der Kreuzung Waagner-Biro-Straße/Peter-Tunner-Gasse. Ein 35-jähriger Pkw-Lenker war auf der Waagner-Biro-Straße stadtauswärts unterwegs und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Peter-Tunner-Gasse einbiegen.
Laut der Polizei hielt der Mann zunächst wegen Rotlichts an. Nachdem die Ampel auf Grün gewechselt hatte, ließ er nach eigenen Angaben zwei Radfahrer die Radfahrerüberfahrt passieren. Als er anschließend langsam anfuhr, dürfte er einen weiteren Radfahrer übersehen haben.
Schwere Verletzungen
Der 56-jährige Grazer war auf der Waagner-Biro-Straße von Norden kommend in Richtung Süden unterwegs und querte die Radfahrerüberfahrt. Kurz vor Erreichen der gegenüberliegenden Straßenseite wurde sein Fahrrad vom Pkw erfasst. Der Mann stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung brachte ihn das Rote Kreuz ins UKH Graz. Der Autofahrer blieb unverletzt.
Um den genauen Unfallhergang – insbesondere die Ampelschaltung zum Zeitpunkt der Kollision – zu klären, sucht die Verkehrsinspektion Graz nun nach Zeugen.
Hinweise werden unter der Telefonnummer 059 133-65-4110 entgegengenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.