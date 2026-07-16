Angst vor Klimawandel kann psychisch krank machen

Nicht immer ist ein heißer Sommertag heutzutage so unbeschwert wie früher – mit einem Eis in der Hand im Freibad liegend. Während viele nach wie vor die Sonne genießen, bedeutet eine Hitzewelle für die Mehrheit eine große körperliche und psychische Belastung. Das merkt auch das Landesklinikum Mauer in Amstetten. Als eines der größten psychiatrischen Einrichtungen im Land, zählt man immer mehr Noteinweisungen während der heißen Sommermonate.