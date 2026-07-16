Altglascontainer verschwinden aus Wohnhausanlagen

Mit dem neuen Hubsystem werden die Sammelbehälter per Kran direkt auf den Lkw gehoben und entleert. Dadurch verkürzen sich die Standzeiten der Fahrzeuge deutlich. „Denn bislang mussten die Behälter bei Wohnhausanlagen aus den Müllräumen geholt, in den Müllwagen eingehängt, entleert und anschließend wieder zurückgebracht werden“, erklärt die Stadt. Zudem kann der Hub-Lkw mehr Altglas transportieren als die bisher eingesetzten Schüttfahrzeuge, wodurch Fahrten eingespart werden können.