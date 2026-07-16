Altglascontainer verschwinden aus Wohnhausanlagen

Die Stadt Krems krempelt die Altglassammlung um. Altglascontainer verschwinden schrittweise aus den Müllräumen von Wohnhausanlagen. Künftig erfolgt die Entsorgung ausschließlich über öffentliche Sammelstellen.
Mit der schrittweisen Umstellung der Altglassammlung auf ein neues Hubsystem ändert sich für viele Kremser einiges: Die Altglasbehälter in den Müllräumen von Wohnhausanlagen und Gebäuden werden eingezogen. Weiß- und Buntglas können künftig ausschließlich an öffentlichen Sammelstellen entsorgt werden. „Viele bestehende Standorte bleiben erhalten, zusätzlich werden neue Sammelplätze errichtet“, heißt es aus dem Rathaus. Wo nötig, würden jedoch Sammelstellen verlegt oder aufgelassen werden.
Online-Karte zeigt Sammelstellen
Ab Ende Juli sollen sämtliche öffentlichen Sammelstellen in den Online-Stadtplänen auf den Internetseiten der Stadt Krems und der Kremser Abfallwirtschaft abrufbar sein. Zusätzlich erhalten die betroffenen Wohnhausanlagen Informationsblätter mit den wichtigsten Änderungen sowie Hinweisen zu den nächstgelegenen Sammelstellen.
Mit dem neuen Hubsystem werden die Sammelbehälter per Kran direkt auf den Lkw gehoben und entleert. Dadurch verkürzen sich die Standzeiten der Fahrzeuge deutlich. „Denn bislang mussten die Behälter bei Wohnhausanlagen aus den Müllräumen geholt, in den Müllwagen eingehängt, entleert und anschließend wieder zurückgebracht werden“, erklärt die Stadt. Zudem kann der Hub-Lkw mehr Altglas transportieren als die bisher eingesetzten Schüttfahrzeuge, wodurch Fahrten eingespart werden können.
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