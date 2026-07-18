Die kleine Botin fängt das Licht ein

Wie ich das Licht fange und mir den Sommer für später konserviere. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Es gibt diese Tage im Sommer, an denen das Licht eine ganz besondere Sprache spricht. Es fällt so selbstverständlich durch die Blätter des alten Baumes, tanzt auf der Wasseroberfläche vom See, malt in der Früh zarte Streifen auf den Küchenboden und abends den bezauberndsten Sonnenuntergang in den Himmel. Vielleicht lieben wir deshalb den Sommer so, weil wir da ausnahmsweise Zeit haben, in der Magie so eines Augenblicks zu versinken und dem Licht zuzuschauen.
Licht und Stimmung lassen sich nicht wirklich konservieren, aber zumindest kurz einfangen. Ich liebe so kleine Spiegelelemente, mit denen ich das Sonnenlicht „fangen“ kann und so habe einen „Suncatcher“ gestaltet. Dafür braucht man nur Mini-Spiegel aus der Bastelabteilung, ein kleines Fläschchen und trockene Blüten. Die Blüten bewahren die Farben des Sommers und Mini-Spiegel fangen Sonnenstrahlen ein und werfen bezaubernd tanzende Reflexe in den Raum.
Ich bin sicher, Sie kennen das berühmte Lied von Karel Gott: „Fang das Licht“. Natürlich können wir Sonnenlicht nicht wirklich festhalten, aber wir können lernen, die schönen Momente bewusster zu leben. Kinder machen es vor und schon allein dafür lohnt sich ein Besuch im Freibad oder am See. Lichtglitzern und Kinderlachen statt Nachrichten, Handy oder Büro-Tratsch. Vielleicht können wir so kleine Anker schaffen, die uns an trüben Tagen an den Sommer erinnern.
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