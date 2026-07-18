Die kleine Botin fängt das Licht ein

Es gibt diese Tage im Sommer, an denen das Licht eine ganz besondere Sprache spricht. Es fällt so selbstverständlich durch die Blätter des alten Baumes, tanzt auf der Wasseroberfläche vom See, malt in der Früh zarte Streifen auf den Küchenboden und abends den bezauberndsten Sonnenuntergang in den Himmel. Vielleicht lieben wir deshalb den Sommer so, weil wir da ausnahmsweise Zeit haben, in der Magie so eines Augenblicks zu versinken und dem Licht zuzuschauen.