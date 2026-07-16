Vom Sturm gefällt: Der Zunftbaum steht nun wieder

In Kindberg gab es in den 1950er-Jahren zwei große Gasthöfe, die vom aufkeimenden Tourismus profitierten: das Hotel Post und das Gruber. Menschen, die nach Italien fuhren, kamen zwangsläufig in Kindberg vorbei, die Umfahrung via S6 gibt es erst seit 1989. Viele sind „in Kindberg stehen geblieben. Unter vielen anderen war Heinz Fischer zu Beginn seiner politischen Karriere hier, der englische Außenminister Anthony Eden war öfter Gast im Hotel Gruber, Udo Jürgens hat mit meinem Vater im Freibad Fußball gespielt“, erzählt Bürgermeister Christian Sander.