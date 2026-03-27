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Zunftbaum beschädigt

Sturm bringt steirisches Wahrzeichen zu Fall

Steiermark
27.03.2026 17:07
Die Feuerwehr rückte aus.
Die Feuerwehr rückte aus.(Bild: FF Kindberg Stadt)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Freitagmittag wehte eine Windböe das Wahrzeichen der obersteirischen Stadt Kindberg um. Der Zunftbaum landete am Dach eines Gebäudes am Hauptplatz. Mehr als 500 Einsätze aufgrund von Sturmschäden musste die Feuerwehr insgesamt abarbeiten. Immer noch gibt es Störungen an 20 Trafo-Stationen.

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Sturmtief „Marlies“ fegt seit Donnerstag über die Steiermark. 523-mal musste die steirische Feuerwehr bis Freitagnachmittag ausrücken, 1900 Florianis sind im Einsatz, um vor allem umgeknickte Bäume wegzuräumen. 

Die Feuerwehr sicherte den Hauptplatz
Die Feuerwehr sicherte den Hauptplatz(Bild: FF Kindberg Stadt)

Am Hauptplatz in Kindberg wurde die Feuerwehr zu einem besonderen Einsatz gerufen. Das Wahrzeichen der obersteirischen Stadt, der Zunftbaum, war kurz vor 13 Uhr von einer Sturmböe erfasst und umgeworfen worden. Der obere Teil des 24 Meter hohen Baums landete am Dach eines Hauses, das ebenfalls stark beschädigt wurde. 

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Es gab keine Verletzten. Die Feuerwehr sicherte die Umgebung ab, barg den oberen Teil aus dem Dach und zerteilte die verbliebenen Teile des Baums per Kettensäge. 

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