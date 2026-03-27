Sturm bringt steirisches Wahrzeichen zu Fall

Am Hauptplatz in Kindberg wurde die Feuerwehr zu einem besonderen Einsatz gerufen. Das Wahrzeichen der obersteirischen Stadt, der Zunftbaum, war kurz vor 13 Uhr von einer Sturmböe erfasst und umgeworfen worden. Der obere Teil des 24 Meter hohen Baums landete am Dach eines Hauses, das ebenfalls stark beschädigt wurde.