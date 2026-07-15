Per Boot durch die Wachau: Alarm um Niedrigwasser

Sicherheit und Natur gemeinsam denken

Für Infrastrukturminister Peter Hanke ist genau dieses Zusammenspiel der richtige Weg. Die Donau sei Lebensader, Naturraum und Verkehrsweg zugleich. Wenn Hochwasserschutz, Renaturierung und Artenvielfalt gemeinsam gedacht werden, profitieren Bevölkerung, Wirtschaft und Umwelt gleichermaßen. Dass in renaturierten Bereichen Fische zurückkehren und sich Vögel wieder ansiedeln, zeige den Erfolg dieses Weges.

Klimawandel verlangt ein Umdenken

Gewässerexperte Helmut Habersack sieht darin eine der wichtigsten Antworten auf den Klimawandel. Jahrzehntelang seien Flüsse eingeengt und natürliche Überflutungsflächen abgeschnitten worden. Dadurch würden Hochwasserwellen beschleunigt. Heute brauche es das Gegenteil: mehr Platz für das Wasser, damit Hochwasser langsamer abfließen kann und Schäden reduziert werden. Die Wachau sei dafür mittlerweile ein europäisches Leuchtturmprojekt.