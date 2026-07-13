Erfolgreiche Suchaktion nach vermisstem Steirer

Nach einer Vermisstenmeldung löste die Polizei am Sonntag in Kirchberg an der Raab eine großangelegte Suchaktion nach einem 80-jährigen Steirer aus. Da das Gelände weitläufig und teilweise sehr unwegsam war, standen neben der Hundestaffel auch Polizeihubschrauber und Feuerwehrdrohnen im Einsatz. Insgesamt beteiligten sich allein acht Wehren mit 16 Fahrzeugen an der Suche nach dem Mann.