Erfolgreiche Suchaktion nach vermisstem Steirer

Ein gutes Ende nahm am Sonntag eine großangelegte Suchaktion in der Südoststeiermark: Ein Mann war abgängig und wurde am späten Nachmittag gefunden.
Nach einer Vermisstenmeldung löste die Polizei am Sonntag in Kirchberg an der Raab eine großangelegte Suchaktion nach einem 80-jährigen Steirer aus. Da das Gelände weitläufig und teilweise sehr unwegsam war, standen neben der Hundestaffel auch Polizeihubschrauber und Feuerwehrdrohnen im Einsatz. Insgesamt beteiligten sich allein acht Wehren mit 16 Fahrzeugen an der Suche nach dem Mann.
Um exakt 16.32 Uhr gab‘s für die Dutzenden Kräfte endlich die erlösende Nachricht: Der Mann wurde von einem Suchtrupp der Feuerwehr rund fünf Kilometer vom Ausgangspunkt in einem Wald gefunden. Der Steirer war zwar erschöpft, aber ansprechbar und wurde zur weiteren Versorgung ans Rote Kreuz übergeben.
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