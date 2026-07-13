Rescued by Police
Four-Year-Old Found Strapped In Hot Car
In Aspach (Upper Austria), police rescued a four-year-old child from an overheated vehicle on Monday. When emergency responders arrived, the heavily sweating girl was strapped into her seat and unable to free herself. Her mother had been inside a nearby residence.
On Monday around noon, police in Aspach were notified that a toddler was trapped inside a parked car in the Aspach municipal area. According to the Anzeiger, the child had been alone in the vehicle for quite some time. When the police arrived, the four-year-old child was drenched in sweat, strapped in with the seat belt, and unable to free herself.
Given fluids
The four-year-old girl was immediately freed from the vehicle and given fluids. The mother was located a short time later. The 40-year-old woman from Tyrol stated that she had been in a nearby residential building at the time. At the time of the incident, the car in question was parked in direct sunlight at approximately 27 degrees Celsius.
If left for more than 45 minutes, the temperature inside the vehicle can rise to as high as 50 degrees Celsius. The incident will be reported to the appropriate authorities.
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